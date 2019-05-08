شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد ساعات العمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص بما لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم، ودعت الوزارة كل المنشآت للالتزام بتنفيذ ذلك وفقا لنظام العمل السعودي.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار قرار بحظر العمل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا في أماكن العمل المفتوحة اعتبارا 15 يونيو المقبل حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك وفقا لتعليمات وشروط السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل مناسبة.