شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات، إضافة لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مؤخرًا إلى لبنان وملفات التعاون بين البلدين.

كما يتابع مجلس الوزراء أيضًا تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، والإجراءات الخاصة بمبادرات الرعاية الصحية للمواطنين، وبرامج رعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بوجه عام.