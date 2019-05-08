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السيسي يصدق على قانون البحث عن البترول في خليج السويس

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ديا السويس جي إم بي إتش» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء.

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