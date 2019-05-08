شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نعمل على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جاري العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم (كمرحلة أولى) في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عسران»، خلال اجتماعه مع أندرس يجمان، وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي، اليوم الأربعاء، أنه يجرى تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات التقليدية بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها، كما تم حتى الآن تركيب حوالى 7.5 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

ونقل «عسران»، خلال الاجتماع، تحيات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي كان يسعده حضور فعاليات هذه الزيارة الهامة، لولا ارتباطات عمل هامة تمنع سيادته من مغادرة القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشاد «عسران»، في كلمته بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، مؤكدا على أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

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وأشار «عسران» إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر سابقاً، حيث بلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وأكد أنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية بالإضافة إلى التوسع فى شبكات توزيع الكهرباء.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى التى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأكد «عسران» على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.