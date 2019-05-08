شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لمدير «نيباد»: مصر تدعم المبادرات الهادفة لتطوير التنمية في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية «نيباد». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اكد دعم مصر لكل المبادرات الهادفة إلي تطوير التنمية في أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة وبرامج بناء الكوادر البشرية الأفريقية.

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