شكرا لقرائتكم خبر عن حجز إداري وغرامة لأي منشأه تضع الإعلانات على الأسوار والحوائط بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، عن توقيع الحجز الإداري وغرامات مشدده لأي منشأة أو مصنع أو شركة أو مؤسسة أو أفراد تقوم بكتابة الإعلانات أو وضع ملصقات على الأسوار أو الحوائط بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار يؤدي إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق الأمر الذي لا يتماشى مع سعي الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيده للطرق.

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وأكد «راشد»، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإداري على الفور للمخالف.

جاء ذلك خلال جوله قام بها المحافظ بأحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور، حيث أكد المحافظ أنه تم التشديد على إزالتها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق، مؤكدا أن الإعلان دائما يتضمن اسم المعلن ورقم الهاتف مما يسهل الوصول إلى المخالف واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.

وتحذر محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية، كما تأكد المحافظة على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التي يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة .