شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع لأطباء أسنان دفعة تكليف2017 بالنقابة لبحث تعديل نتائج توزيعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الديدامونى، طبيب أسنان دفعة 2017، إنه وحوالى 100 من أطباء دفعة تكليف 2017، تجمعوا منذ قليل، بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك لبحث إمكانية تدخل النقابة، لحل مشاكل نتائج التوزيع.

وأضاف الديدامونى، لـ"الخليج 365"، أن أطباء دفعة تكليف 2017، التقوا الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، وطالبوه ببحث التظلم وتعديل نتائج التوزيع، مؤكدين رفضهم للتوزيع غير العادل لهم، مشيرا إلى أنهم سيتوجهوا إلى مقر وزارة الصحة، للقاء الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لاتخاذ خطوات لإنهاء أزمتهم.

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وكان قد اشتكى عددا من أطباء دفعة تكليف 2017، من نتائج توزيع حركة التكليف الخاصة بهم، وذلك نظرا لتوزيعهم فى محافظات بعيدة عن مقر إقامتهم، وطالبوا بقبول التظلمات الأمنية للطبيبات.