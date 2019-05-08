شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية يناقشون منظومة المخلفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم التعاون والتنسيق بين البيئة، والإنتاج الحربى والتنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع، وعددا من الجهات المعنية، لوضع الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الخاص بمناقشة منظومة المخلفات، والذى عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور على السيسى، ممثل وزارة المالية، والدكتورة أمل زكريا ممثل وزارة التخطيط.

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وأوضحت وزيرة البيئة، أن إدارة المنظومة تعد عملية تعلم ولها دروس مستفادة ولابد من عمل تقييم سنوى للمنظومة لمتابعتها وتطويرها بشكل مستمر، وكذلك ضرورة دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة من خلال انشاء شركات صغيرة ومتوسطة.