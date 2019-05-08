شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ حوسبة مكاتب تفتيش العمل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، يوميا مع مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، أعمال حوسبة أعمال التفتيش لإزالة أية معوقات قد تعترض التنفيذ للتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى تنفيذا لتوجيهات الدولة بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن مديريتى القوى العاملة بالإسكندرية وبورسعيد بدأت فى حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بشكل كامل، وسوف تتبعها باقى المديريات تباعا، فى إطار خطة وزارة القوى العاملة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي يضع مفتشي السلامة فى إطار متطور، لتستمر مسيرة التطوير التى تتبنها الوزارة للانتقال إلى ميكنة جميع أعمالها بجميع المديريات على مستوى الجمهورية

وأوضح "سعفان" بدأت فى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الخاصة بمنظومة التفتيش الإلكترونية لتغطية باقي مديريات القوي العاملة ومكاتبها بتجهيز المكاتب الخاصة بها، لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء.

وكشف الوزير عن أن الهدف الأساسى من هذه الاستراتيجية هو استكمال تدريب 1300 مفتش بمكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية على التفتيش إلكترونيا على مستوى الجمهورية لمساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة ، مما يصب في النهاية فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.