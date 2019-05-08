شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حجز إدارى لأى منشأه تضع الملصقات والإعلانات على الأسوار و الحوائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، توقيع الحجز الإدارى وغرامات مشددة لأى منشأة أو مصنع أو شركة أو مؤسسة أو أفراد تقوم بكتابة الإعلانات أو وضع ملصقات على الأسوار أو الحوائط أو الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار تؤدى إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق الأمر الذى لا يتماشى مع سعى الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيده للطرق.

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وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإدارى على الفور للمخالف.

جاء ذلك خلال جوله قام بها المحافظ بأحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور حيث أكد المحافظ أنه تم التشديد على إزالتها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق مؤكدا أن الإعلان دائما يتضمن اسم المعلن ورقم الهاتف مما يسهل الوصول إلى المخالف واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.

وتحذر محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية كما تأكد المحافظة على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التى يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.