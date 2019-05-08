شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون للبحث عن البترول فى منطقتين بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ديا السويس جي إم بي إتش" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. نشر القانون- الذى كان قد وافق عليه مجلس النواب- فى الجريدة الرسمية.

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