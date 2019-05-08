شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمدير "نيباد": ندعم كافة المبادرات الهادفة لتطوير التنمية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الرئيس السيسى دعم مصر لكافة المبادرات الهادفة إلي تطوير التنمية فى أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة وبرامج بناء الكوادر البشرية الأفريقية. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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