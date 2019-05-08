"حجز وغرامة".. إجراء جديد للجيزة بشأن إعلانات وملصقات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة توقيع الحجز الإداري، وغرامات مشددة، على أي منشأة او مصنع أو شركة أو مؤسسة أو أفراد، تكتب إعلانات أو تضع ملصقات على الأسوار أو الحوائط أو الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، الأربعاء، إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار يشوّه المنظر العام للشوارع والطرق، الأمر الذي لا يتماشى مع سعي الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيده للطرق.

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وأكد راشد توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوّه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإدارى على الفور للمخالف.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بأحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور، مؤكدًا التشديد على إزالتها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق، لافتًا إلى أن الإعلان يتضمن اسم المعلن ورقم الهاتف، الأمر الذي يسهّل الوصول إلى المخالف واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.

وحذّرت محافظة الجيزة من مثل هذه الأفعال؛ حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، كما تؤكد المحافظة ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية؛ للحفاظ على المجهودات التي يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.