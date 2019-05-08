في اليوم العالمي للمتاحف.. الآثار: الدخول مجانا

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المتحف المصري - صورة أرشيفية
قرر وزير الآثار الدكتور خالد العناني، فتح جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بالمجان، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المتاحف العالمي، الذي يوافق 18 مايو من كل عام. وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف منذ سنة 1977 باعتبار أن هذه المؤسسات الثقافية الحضارية تقوم بدور مهم في التعريف بمختلف الثقافات والحضارات، وتشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث والذاكرة الجماعية، فالمتاحف كانت وما تزال مرآة الماضي وامتدادا لإبداعات الشعوب وشاهدة على حضارات وأمم تعاقبت.
كما أن المتاحف هي المكان الذي تبدأ فيه رحلة التعرف على ما خلفته قرائح الأجيال السابقة من علم وفكر وفن ونمط عيش. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف إلى تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع باعتبار أن المتحف في العلم الحديث لم يعد - فقط - مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بل أصبح مركزا
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