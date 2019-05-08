شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: إتاحة 70 مليون جنيه لتدعيم احتياجات تنموية عاجلة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه من موازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

وقال «شعراوي» بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن تلك المبالغ سيتم توجيهها إلى مجالات رصف الطرق المحلية وبعض مشروعات المياه والصرف الصحي، وشراء معدات النظافة ورفع كفاءة الوحدات المحلية والإنارة العامة ومد شبكات الكهرباء في المناطق المحرومة والمستجدة.

وأكد سعي الوزارة لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، والتواصل بصورة مستمرة مع المحافظين للعمل على مواجهة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين لسرعة حلها وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بكافة المحافظات.