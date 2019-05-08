شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان إعادة استخدام أرض مطار إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار ضرورة حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والتأكد من استحقاق شاغليها، وعرض البدائل المختلفة، والتى تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، للتعويض الذى يتم تحديده وفقاً لقيمة الوحدة التى سيتم إزالتها، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الشاغلين، وكذا ضرورة الإسراع لاستصدار قرار نزع الملكية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية هذا الاجتماع، وتوجه بالشكر للدكتور عاصم الجزار، معبراً عن اعتزازه بالتعاون معه، موضحاً أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى، وخلق مجتمع حضارى بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، ويهدف المشروع إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، نظراً لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، وخلق انسياب مروري، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا.

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وأضاف محافظ الجيزة أنه قامت المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، وتم تقسيم المشروع إلى 4 قطاعات، أولها بطول 200 متر، وتم تنفيذه ورصفه، والثانى بطول 2 كم وتم إزالة الإشغالات وجارٍ الرصف، والقطاعين الثالث والرابع بطول 3.5 كم، وبهما بعض المبانى التى تحتاج إلى إزالة، وبعض العقارات التى تحتاج إلى قرار نزع ملكية، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة بالمشروع، منطقة سكنية حيوية تجارية تتميز بقدمها، وبها منطقة تجارية للأسواق الشعبية، وبها أسواق عشوائية لمحال السيراميك، كما أنها قريبة من الخدمات الحيوية الهامة، مثل (بنك مصر – البنك الأهلى – عدد من البنوك الأجنبية – مستشفى الهرم – مستشفى التطبيقين – مدارس للمراحل التعليمية المختلفة – وغيرها)، وتتوافر بها جميع المرافق (الكهرباء – التليفونات – مياه الشرب – الصرف الصحى – جميع المواصلات الخاصة والعامة).

وخلال استعراض موقف مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الاتفاق على دراسة البدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة شارع المطار، وهو أحد محاور الطرق المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، حيث ستقوم محافظة الجيزة بإزالة جميع العوائق، وتمكين وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ المشروع.

وحول مكونات مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: إنه «جارٍ الانتهاء من تشطيب 159 عمارة شاملة المرافق، بها 3118 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و105 م2، و231 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 10 و30 م2، بجانب وجود 76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجد، وحضانة»، موضحاً أنه تم توسعة كوبرى أحمد عرابى وامتداده داخل أرض المطار، وإنشاء منزل ومطلع جديد، ويبلغ طول النفق الرئيسي 600 م بعرض 30 م، بجانب تنفيذ كوبرى سيارات عمودى بطول 360 م للربط بين شرق وغرب المحور، ونفق مشاة عمودى على المحور، و4 مطالع ومنازل للربط مع الطريق الدائرى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير أنه تم إنهاء وافتتاح حديقة جيزة بارك، وهى حديقة ذات طابع ريفى على مساحة 38 فداناً بطاقة استيعابية بحد أقصى 10 آلاف فرد/يوم، وتضم، المناطق المفتوحة (مشايات – كبارى مشاة – منطقة الواحة والنخيل – منطقة الأحواض الزراعية – أماكن للجلوس – شلالات – نافورات – منطقة السواقى – برجولات – بحيرة صناعية – مرسى القوارب – ملاعب للأطفال – مناطق انتظار السيارات)، بجانب المسارح، (مسرح رومانى يسع 250 فرداً – مسرح إلقاء محاضرات يسع 100 فرد – مسرح عرائس – شوبلازا)، إضافة إلى مبانى الخدمات (مبنى متعدد الأغراض – كافيتريا الفنار بمسطح 180 م2 تسع 70 فرداً – مطعم رئيسى بمسطح 670 م2 يسع 200 فرد – مطعم السفينة بمساحة 325 م2 يسع 50 فرداً – كافيتريا مبنى القرية تسع 50 فرداً – أبراج حمام – مقهى دائرى بمساحة 500 م2 ملحق به كافيتريا تسع 200 فرد – مبنى الهوايات ومكتبة – دورات مياه).