شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد أحمد المسلمى إلى رتبة الرائد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قرارًا بترقية اسم الشهيد النقيب أحمد صلاح أمين المسلمى، الضابط بمديرية أمن الشرقية، استثنائياً، إلى رتبة الرائد اعتباراً من 27 مارس 2019. Advertisements وللاطلاع على نص القرار: عدد الوقائع المصرية 8 مايو 2019

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