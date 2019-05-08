وزير النقل يتابع صيانة وعمرات الجرارات بورش فرز السكك الحديدية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، جولة تفقدية بورش الفرز للسكك الحديدية، بدأت بتفقد ورش إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها (الهنشل والكندي والادترانز والEMD وال GE)، ثم تفقد ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية وأعمال التجهيز اليومي لها وكذلك مغسلة القطارات، واطمأن على عمل شبكة الحريق بالورشة.

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ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير بيئة عمل مناسبة واختبار المواتير بأجهزة حديثة قبل تركيبها بالجرارت، وعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة عبر القطارات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتوفير قطع الغيار الأصلية وتقديم الدعم الفني للورش وتدريب العاملين بها.

وزير النقل يتابع صيانة وعمرات الجرارات بورش فرز السكك الحديدية

والتقى وزير النقل بعدد من العاملين بالورشة واستمع لمقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وطالب العمال ببذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة لزيادة إنتاجية الورشة، موضحًا أن العمال فاعل رئيسي في تطوير وتحسين منظومة السكك الحديدية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط شامل لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

وزير النقل يتابع صيانة وعمرات الجرارات بورش فرز السكك الحديدية

يذكر أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم الورش بهيئة السكك الحديدية وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات، حيث تبلغ مساحتها نحو 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسبية هى (الجرارات والعربات الإسباني والعربات الفرنساوي وعربات النوم وعربات توليد القوى).