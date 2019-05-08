شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: السعودية تحدد 6 ساعات للعمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة القوى العاملة، إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، حددت عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك فى منشآت القطاع الخاص بما لا تتجاوز 6 ساعات فى اليوم، ودعت الوزارة كافة المنشآت الالتزام بتنفيذ ذلك وفقا لنظام العمل السعودى.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار قرار بحظر العمل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرا ظهرا حتي الثالثة عصرا في أماكن العمل المفتوحة اعتبارا 15 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر 2019، وفقا لتعليمات وشروط السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل مناسبة.