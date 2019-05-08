شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة كل وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لإجراء تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم كل أعضاء الحكومة الأردنية استقالتهم، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، جاء ذلك وفق ما أفادت به سكاى نيوز فى خبر عاجل.
وقال الرزاز فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن التعديل الوزاري يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.
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