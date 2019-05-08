شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية، فى إطار الاستعداد لانطلاق الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الطالب يستطيع أن يعرف رقم جلوسه من خلال الدخول على موقع الوزارة، كما أنه يمكنه الذهاب إلى مدرسته للحصول على رقم الجلوس، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها للامتحانات. Advertisements الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية، النظرية تنطلق 18 مايو الجارى. لمعرفة رقم الجلوس عبر الرابط التالى:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.