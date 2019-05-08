وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعي تطوير شارع السادات ومطار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة.

وأكد الجزار، ضرورة حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والتأكد من استحقاق شاغليها، وعرض البدائل المختلفة، والتي تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، للتعويض الذي يتم تحديده وفقاً لقيمة الوحدة التي سيتم إزالتها، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الشاغلين، وكذا ضرورة الإسراع لاستصدار قرار نزع الملكية.

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وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية هذا الاجتماع، وتوجه بالشكر للدكتور عاصم الجزار ، معبراً عن اعتزازه بالتعاون معه، وموضحاً أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والذى يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، وخلق مجتمع حضاري بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، ويهدف المشروع إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، نظراً لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، وخلق انسياب مروري، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا.

وأضاف محافظ الجيزة: قامت المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، وتم تقسيم المشروع إلى 4 قطاعات، أولها بطول 200 متر، وتم تنفيذه ورصفه، والثاني بطول 2 كم وتم إزالة الإشغالات وجارٍ الرصف، والقطاعين الثالث والرابع بطول 3.5 كم، وبهما بعض المباني التي تحتاج إلى إزالة، وبعض العقارات التي تحتاج إلى قرار نزع ملكية، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة بالمشروع، منطقة سكنية حيوية تجارية تتميز بقدمها، وبها منطقة تجارية للأسواق الشعبية، وبها أسواق عشوائية لمحال السيراميك، كما أنها قريبة من الخدمات الحيوية الهامة، مثل (بنك مصر – البنك الأهلى – عدد من البنوك الأجنبية – مستشفى الهرم – مستشفى التطبيقين – مدارس للمراحل التعليمية المختلفة – وغيرها)، وتتوافر بها جميع المرافق (الكهرباء – التليفونات – مياه الشرب – الصرف الصحى – جميع المواصلات الخاصة والعامة).

وخلال استعراض موقف مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الاتفاق على دراسة البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة شارع المطار، وهو أحد محاور الطرق المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، حيث ستقوم محافظة الجيزة بإزالة جميع العوائق، وتمكين وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ المشروع.