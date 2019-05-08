لتجنب الحذف.. كيف يتم حساب استهلاك الكهرباء للمقيدين بمنظومة الدعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح وعايدة رضوان:

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهرياً كغير مستحق للدعم، ضمن معايير المرحلة الثانية الصادرة عن لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة، إلا أن وزير التموين، أعلن -في الثاني من أبريل الماضي- قبول كافة تظلمات من انطبق عليهم محدد ارتفاع الاستهلاك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء، نظرًا لتصدر المعيار -المشار إليه- قائمة تظلمات المواطنين.

وقال مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، المقرر إعلانها قبل عيد الفطر المبارك، ستشهد زيادات تتراوح بين 40 لـ%50 للفئات الـ3 الأولى، لافتًأ إلى أن الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة ستشهد زيادة نسبية، فيما يصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من 35 لـ%50.

وبناءً عليه يوضح "الخليج 365" كيفية حساب معدل استهلاك الكهرباء للمقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز لاستبيان أحقيتهم في الحصول على الدعم:

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صرح مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن هيئة الرقابة الإدارية - أحد الجهات المشاركة في لجنة العدالة الاجتماعية المنوط بها وضع معايير حذف غير المستحقين من الدعم- تشرف على عملية تحديد واستبعاد غير مستحقي الدعم السلعي من خلال إطلاعهم على متوسط استهلاك المواطنين المقيدين بالمنظومة على مدار أشهر العام بالكامل وليس شهر أو شهرين، وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات الموجودة لكل مواطن لدى الجهة حتى يتم تحديد من يستحق الدعم ومن يتم استبعاده من المنظومة نهائياً.

وأوضح المصدر، إلى أنه يتم حساب معدل استهلاك الكهرباء للأفراد، من خلال قسمة إجمالي الاستهلاك السنوي على 12 - عدد شهور السنة، أي أن من يبلغ استهلاكه من الكهرباء 8 آلاف كيلو وات ساعة في عام، فإنه يتم تقسيم هذا الاستهلاك على مدار 12 شهرًا بواقع 666 كيلو وات ساعة شهرياً، وبالتالي ينطبق عليه معيار الاستبعاد من الدعم".

وأضاف المصدر، بأن إجمالي عدد المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء 650 كيلو وات ساعة بلغ نحو 400 ألف مواطن، بالإضافة إلى أنه يوجد نحو 100 ألف مواطن تزيد فاتورة استهلاكهم من الكهرباء عن ألف كيلو وات شهرياً ليصل العدد الإجمالي من المستهلكين من الكهرباء، والذين يتجاوز استهلاكهم عن 650 ألف كيلو وات ساعة نحو 500 ألف مواطن.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التموين، بأنه من المُقرر إعادة اعتماد معيار معدل استهلاك الكهرباء ضمن معايير حذف غير المتسحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز مرةً أخرى، موضحًا أن إرجاء حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 ألف كيلووات شهرياً جاء لتجهيز وزارة الكهرباء قوائم المستهلكين ممن يزيد استهلاكهم عن المعدل المحدد بالمعيار وإرساله إلى وزارة التموين، كي يتم تحديد غير المتسحقين وفقًا لقاعدة بيانات سليمة.​