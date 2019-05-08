الإسكان: انتهاء تطوير طريق الروبيكي من مدينة بدر إلى طريق جنيفة بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير طريق الروبيكي، والذي يبدأ من مدينة بدر إلى طريق جنيفة بمدينة العاشر من رمضان، تسهيلاً لعملية الانتقال بين المدينتين.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بوضع طبقة من الأسفلت بالوصلات المتهالكة، وكذا العلامات الإرشادية وعمليات الإنارة على جانبي الطريق، ونقاط التهدئة.