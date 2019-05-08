محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
حصل "الخليج 365" على نسخة من مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2019-2020، والتابعة لموازنات الهيئات الاقتصادية بقطاع النقل والاتصالات والمعلومات، والتي بلغ إجمالي موازنتها 1.844 مليار جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة التي حصل عليها "الخليج 365"، فإن خسائر العام "عجز النشاط" زادت لتصل إلى 212.3 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة حوالي 92.3 مليون جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة، زاد المبلغ المخصص للأجور بهيئة النقل بالإسكندرية خلال العام المالي الجديد، إلى 446.7 مليون جنيه، مقابل 376.5 مليون جنيه في موازنة العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ارتفاع الخسائر في العام المالي الجديد بموازنة "نقل الإسكندرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.