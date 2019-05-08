مصر | حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخاريه.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وفى ذات السياق فقد عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، من خلال مراقبة جميع قطاعاته، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف