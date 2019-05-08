أخبار مصر | "السودان" يشكر مصر على إرسال طائرتين تحملان مساعدات طبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السودان" يشكر مصر على إرسال طائرتين تحملان مساعدات طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى الخرطوم، أمس الثلاثاء، طائرتان مصريتان تحملان مساعدات طبية مقدمة من مصر للسودان، تشمل 70 صنفا من الأدوية، يرافقها مساعد وزير الصحة الدكتور محمد مجدي حبيب .

وذكر إعلام المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان صحفي، أنه كان فى استقبالها بمطار الخرطوم وكيل وزارة الصحة الاتحادي بالسودان الدكتور سليمان عبد الجبار، بحضور سفير مصر بالخرطوم حسام عيسى.

وأكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى- وفقا للبيان- وقوف مصر مع السودان واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة متى ما استدعت الظروف ذلك.

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بدوره، قال مساعد وزير الصحة محمد مجدي حبيب، إن الدعم الطبي الذي تقدمه مصر بأنه حق للشعب السودان على شقيقه المصري وليست منحة، معربا عن أمله بأن يتجاوز السودان هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه وهو أكثر قوة.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الصحة السوداني، عن تقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الطبي الذي قدمته الحكومة المصرية، منوها بأن ذلك يؤكد متانة وأزلية علاقات البلدين فى كافة المجالات.

وأكد أن الدعم يعتبر دفعا قويا للسودان فى هذه المرحلة، ويؤكد أن للسودان أشقاء يقفون معه عند أزماته.