أخبار مصر | اليوم.. افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم، ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، عقب صلاة التراويح.

الجدير بالذكر أن "الملتقى" ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، ويحاضر فيه كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويأتى فى إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، ومحاربة الأفكار الإرهابية والمتشددة الهدامة، وتوعية النشء والشباب بأماكن أخذ العلم المستنير.