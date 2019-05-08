أخبار مصر | اليوم.. طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحانات نهاية العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحانات نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدى في تمام الساعة التاسعة، طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري "القسم الأدبي"، امتحانات نهاية العام، فى مادتي الحديث وعلومه واللغة الأجنبية الثانية.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم فى مادة الحديث وعلومه والأحياء، وتستمر الامتحانات حتى يوم غدٍ الخميس.

جدير بالذكر، أن صفوف النقل الإعدادي والثانوي الأزهري بدأت امتحانات نهاية العام السبت الماضي، كما بدأت في التاريخ نفسه امتحانات النقل للقراءات للصف الأول "تجويد" للدور الأول، وللصفين الأول والثاني "عالية القراءات، والتخصص".