أخبار مصر | قبل ما تخرج.. طقس ثالث أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. طقس ثالث أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 25

دمنهور 16 24

الإسكندرية 15 22

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 15 28

بورسعيد 16 21

دمياط 19 21

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 18 22

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رفح 18 23

رأس سدر 20 31

نخل 16 27

نويبع 24 22

طابا 18 25

كاترين 16 24

الطور 21 31

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 32

الفيوم 18 30

بني سويف 18 30

المنيا 18 30

أسيوط 19 31

سوهاج 20 32

قنا 23 33

الأقصر 23 34

أسوان 25 35

أبوسمبل 26 36

الوادي الجديد 21 33

شلاتين 24 33

أبو رماد 24 34

حلايب 25 31

رأس حدربة 25 30