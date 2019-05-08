أخبار مصر | رغم ارتفاع الأسعار.. المصريون يقبلون على شراء الفوانيس قبل انطلاق رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم ارتفاع الأسعار.. المصريون يقبلون على شراء الفوانيس قبل انطلاق رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يقتصر شهر رمضان بالنسبة للكبار على روحانياته، إذ تمثل عزائمه فرصة لا غنى عنها لصلة الرحم ولقاء الأحبة ممن فرقتهم الأيام والمسافات، وعلى الجانب الآخر، يحرص الصغار في هذا الشهر على الاستمتاع بأوقاتهم، ويمثل إقتناء الفانوس أحد مظاهر الفرح المرتبطة بالشهر الكريم.

وعلى مدار السنوات، اختلفت أشكال الفوانيس، ومواد صناعها، وثيماتها، فتارة تسيطر شخصية حقيقة، وتارة أخرى تجد شخصيات كرتونية، وهكذا، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن المصريين لم يتوقفوا عن شراء الفوانيس لأطفالهم.

عدسة "الخليج 365" تجولت في منطقة السيدة زينب، والتقت عدد من البائعين والزبائن، لتعرف على أحدث صيحات الفوانيس في السوق المصري، وأسعارها، ومدى الإقبال على شرائها.