شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائى فى مراكز علاج الأمراض الوراثية .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، لـ"الخليج 365"، إن هناك اهتمامًا بتوفير هذه الألبان للأطفال لكونها مرتفعة الأسعار فى السوق الحرة، وتابعت: نسبة بسيطة من المواليد سنويًا تحتاج هذه النوعية من الألبان .

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن إدارة الأمومة والطفولة تتابع آليات التوزيع للألبان فى المراكز الخاصة بها لمنع أى تلاعب أو تسريب لخارج المنتفعين.