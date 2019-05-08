"الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائى فى مراكز علاج الأمراض الوراثية .
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، لـ"الخليج 365"، إن هناك اهتمامًا بتوفير هذه الألبان للأطفال لكونها مرتفعة الأسعار فى السوق الحرة، وتابعت: نسبة بسيطة من المواليد سنويًا تحتاج هذه النوعية من الألبان .
وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن إدارة الأمومة والطفولة تتابع آليات التوزيع للألبان فى المراكز الخاصة بها لمنع أى تلاعب أو تسريب لخارج المنتفعين.
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