انت الان تتابع وزيرة الصحة تعلن موعد تطبيق قانون التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الصحة هالة زايد

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد في الموعد المحدد له، وهو مطلع شهر يوليو المقبل، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيقه في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو زيادة ميزانية وزارة الصحة والسكان ودعمها بـ33.5 مليار جنيه لتوجيهها للمبادرات الرئاسية التي من شأنها تحسين صحة المواطن المصري، جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بلجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020.

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وأوضحت زايد أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد جاري العمل به بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مضيفة أن مبلغ 17.5 مليار جنيه الذي تم طلبه لدعم موازنة الوزارة هو من إجمالي مبلغ 33.5 مليار جنيه، الذي من شأنه تخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في كافة