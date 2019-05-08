شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 8 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو لبحث العلاقات الثنائية والأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني، وعدد من الملفات التي تهم كلا الجانبين.
تتوجه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيال فريلاند، إلى أوكرانيا، للقاء الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو والرئيس المنتخب فولوديمير زيلينسكي، كما تلتقي مع رئيس الوزراء الفولوديمير جرويسمان ووزير الخارجية بافلو كليمكين، بجانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين، وتعقد وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركًا بعد المحادثات.
تنتهي فترة تسليم ملفات مرشحي الرئاسة في موريتانيا للمجلس الدستوري بالبلاد، مساء اليوم.
يطلق مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قافلة طبية بالإسكندرية لقياس نسبة السكر بالدم وتوزيع الأدوية للمرضى بالمجان.
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