غالبية القراء يتوقعون نجاح الأعلى للإعلام فى مواجهة تجاوزات الأعمال الرمضانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الأعلى للإعلام فى مواجهة تجاوزات الأعمال الرمضانية"، أيد غالبية القراء نجاح الأعلى للإعلام فى مواجهة تجاوزات الأعمال الرمضانية. Advertisements وأيد 82% من القراء نجاح الأعلى للإعلام فى مواجهة تجاوزات الأعمال الرمضانية، بينما استبعد 17% من القراء نجاح الأعلى للإعلام فى مواجهة تجاوزات الأعمال الرمضانية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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