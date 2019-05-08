شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 8 مايو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسكو : يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في (موسكو) لبحث العلاقات الثنائية والأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني، وعدد من الملفات التي تهم كلا الجانبين.

أوتاوا : تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيال فريلاندس إلى أوكرانيا، للقاء الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو والرئيس المنتخب فولوديمير زيلينسكي، كما تلتقي مع رئيس الوزراء الفولوديمير جرويسمان ووزير الخارجية بافلو كليمكين، بجانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين، وتعقد وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركًا بعد المحادثات.

الإسكندرية : يطلق مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قافلة طبية بالإسكندرية لقياس نسبة السكر بالدم وتوزيع الأدوية للمرضى بالمجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 8 مايو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.