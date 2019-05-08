"صفاء" تطلب الخلع: "جوزي شغال أراجوز بـ 30 جنيه في اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

تقدمت "صفاء. س" ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للمطالبة بخلع زوجها، مبررة طلبها "جوزي شغال أراجوز على عربية عشان يفرح الأطفال، ومبيكسبش فلوس".

تروي "صفاء" 35 سنة، قصتها قائلة: جمعتنا حياة زوجية متقلبة، ففي بدايات الزواج رأيت سعادة لم أراها من قبل، وبعد مرور عام رزقنا الله بتوأم "سيد وسامح" 6 سنوات، وخلال هذه الفترة كان زوجي يعمل 5 ساعات يوميًا ثم يعود إلى المنزل".

تحدثت مع زوجي عقب الولادة عن زيادة مصاريف المنزل خاصة مع تقدم الأبناء في السن، وبالفعل رأيت منه تغير في ساعات عمله، وبدأ زوجي يخرج مع بداية النهار ويعود في منتصف الليل، ورغم ذلك فإن عمله لا يجني من خلاله أموالًا تكفي مصاريف المنزل، فحاولت محادثته عن تغير عمله لوظيفة أخرى لكنه رفض.

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وتضيف الزوجة: "بعد فترة لم نعد قادرين على تحمل مصاريف دخول الأولاد إلى المدرسة، فزوجي يخرج إلى عمله ويعود بـ 30 جنيه في اليوم، الأمر الذي دفعنا للتشاجر سويًا حتى نقلت معيشتي إلى منزل أهلي، وخلال هذه الفترة علمت أن زوجي لا يريد تغير وظيفته التي ورثها عن والده".

تحدثت مع والدي لطلب الطلاق من زوجي والاعتماد على نفسي في مصاريف أولادي لكنه رفض، وتحدث والدي مع زوجي لعرض بعض الحلول عليه لكنه رفض وتشاجر مع والدي، وتلفظ بكلمات غير مقبولة، وقتها علمت باستحالة المعيشة معه، وذهبت إلى محامي لرفع دعوى خلع.

لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 3242 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل بها حتى الآن.