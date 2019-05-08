أبرزها "فض اعتصام رابعة واغتيال النائب العام".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم على تشكيل عصابي متهم باستعراض القوة لسرقة المواطنين بالبساتين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على تشكيل عصابي في قضية استعرض القوة ضد شخصين لسرقتهما، وأخذ ممتلكاتهم في البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "علي. م" عامل، و"جلال. ك"، و"شعبان.ح"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما "حسني. س" موظف، "حسام. ص" صاحب محل بقصد ترويعهما، وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وسلب ممتلكاتهم، والسطوة عليهم مستخدمين أسلحة بيضاء.

كما قام المتهمين بسرقة محل مملوك للمجني عليه الثاني، وكان ذلك كرها عنه حال وجوده داخل المحل.

الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.

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وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م. ا" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما شرع المتهمين في قتل المجني عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب في أنفسهم.

إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

تنظر الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة.

ويواجه المتهم وآخرين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

إعادة محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد إلى محمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.