حدث ليلًا| الظهور الأول لشريف مدكور بعد الجراحة.. وإخلاء سبيل "السبكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة علي الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها الآتي:

"تدخين وإيحاءات جنسية".. دراما "الأعلى للإعلام" ترصد 19 مخالفة بـ 5 مسلسلات

أعدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرها الأول لرصد مخالفات المسلسلات

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بالفيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إجراء العملية الجراحية

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة شكر إلى متابعيه الذين حرصوا على الدعاء له خلال الفترة الماضية، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" مساء الثلاثاء، من داخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية.

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إخلاء سبيل "السبكي" في واقعة اقتحام موقع "صدى البلد"

أمرت نيابة الدقي بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لاتهامه بالاستعانة بـ11 شخصًا واقتحام موقع "صدى البلد"، والتعدي على العاملين فيه.

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"درس في الحياة".. عمرو أديب يعلق على "ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بمثابة درس في الحياة.

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قصف جوي روسي عنيف على ريفي حماة وادلب وتقدم للقوات الحكومية

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شنت القوات الجوية الروسية اليوم الثلاثاء غارات جوية عنيفة على ريفي حماة وإدلب وسط سورية ما تسبب في سقوط عشرات السوريين بين قتيل وجريح، كما شهد ريف حماة معارك عنيفة وتقدم للقوات الحكومية السورية.

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حكومة الوفاق الليبية تنفي سقوط طائرة تابعة لها

نفى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء سقوط أي طائرة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق أمس الثلاثاء.

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المرصد السوري: مقتل 16 مدنيا في قصف على منطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 16 مدنيا، بينهم 5 نساء وطفل، قتلوا جراء "تصعيد جوي وبري" على منطقة اتفاق خفض التصعيد.

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المجلس العسكري السوداني يعفي عدداً من المسؤولين

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عددا من القرارات، أعفى بموجبها عددا من المسؤولين.

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قتيل وسبعة جرحى في إطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية.

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