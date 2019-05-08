اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة.
ويواجه المتهم وآخرين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.
وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
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