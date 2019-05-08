الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م. ا" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما شرع المتهمين في قتل المجني عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب في أنفسهم.