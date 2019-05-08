إخماد حريق في منزل ريفي بالحوامدية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في منزل ريفي بمركز الحوامدية جنوب المحافظة، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية بتصاعد أدخنة من منزل بدائرة القسم. تم الدفع بسيارة إطفاء حاصرت مصدر النيران وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واقتصرت الخسائر على تلفيات بعض المنقولات المنزلية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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