اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، عقب صلاة التراويح، ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية.
ومن المقرر أن يناقش وزير الأوقاف موضوع: "رمضان شهر التكافل والتراحم".
يأتي هذا الملتقى في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
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