مصر | "تهشم بالجمجمة وطعنات بالجسم".. ضبط تشكيل عصابي سرق "توك توك" وإصابه سائقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهشم بالجمجمة وطعنات بالجسم".. ضبط تشكيل عصابي سرق "توك توك" وإصابه سائقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على سائق مصاب بعدة طعنات اعلى الطريق الدائري بالمقطم وتبين أن تشكيل عصابى وراء ارتكاب الواقعة بغرض سرقته.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصاب باحد الطرق بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على سائق مصاب بعدة طعنات بالجسم وتهشم بالجمجمة وتم نقلة الى المستشفى فى حالة حرجة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي بغرض سرقة التوك توك وتم ضبط أحد افرادة وبحوزته التوك توك المسروق وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة لتولى النيابة العامة التحقيقات.