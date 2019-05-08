مصر | "بيت ريفي".. السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيت ريفي".. السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، بمركز الحوامدية، دون وقوع أيه إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، بشارع مدرسة أحمد هلال بمدينة الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء إلى محل البلاغ، وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بواسطه سيارة إطفاء واحدة، وتبين أنه بيت ريفي،وأن الحريق شب بغرفة بها أدوات كهربائية، ثم إمتد إلى صالة الشقة، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الغرفة، ولم بسفر الحريق عن وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

