مصر | شخص يتفاجئ بعودة شقيقه بعد دفنه بـ3 أشهر بمنطقة عرب غنيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شخص يتفاجئ بعودة شقيقه بعد دفنه بـ3 أشهر بمنطقة عرب غنيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حلوان بمنطقة عرب غنيم واقعة غريبة، وفريدة من نوعها عندما عاد عامل إلى منزل أسرته بعد دفنه بثلاثة أيام، وتبين بعد ذلك أنه مازال على قيد الحياه.

البدايه عندما ورد بلاغا قسم شرطة حلوان، من المدعو "عبدالله علاء الدين"، 35 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده، بتغيب شقيقه الأصغر، ويدعى "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، واشتبه، في اقارب زوجة شقيقه، بأنهم وراء تغيبه.

وكلف مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين ورود بلاغ أخر بالعثور على جثة شاب بمياه النيل، بدائرة القسم، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، وتبين مطابقة مواصفات صاحب الجثة، لأوصاف المتغيب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

وقام شقيقه الاكبر على الفور بالتعرف على الجثه وانها متطابقه لمواصفات شقيقه الاصغر وقام بدفنها وإقامه سرادق العزاء له، وفي ثالث يوم تفاجا بدخول شقيقه عليه وانه مازال حيا يرزق.

وقام المدعو "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم حلوان، بالتقدم ببلاغ لقسم شرطه دار السلام يفيد، اثبات انه علي قيد الحياة، بعد فترة تغيب لمدة 3 أشهر، وقامت أسرته باستلام جثة من مشرحة زينهم، بها موصفات تشبهه، وقاموا بدفنها واستخراج شهادة وفاة له، عن طريق الخطأ، وانه ترك المنزل بسبب خلافات مع اقارب زوجته منذ تلك الفترة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.