تعرف على خطة الحكومة لتطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها للتنمية المستدامة للعام المالى 2019/2020، استكمال عدد من المشروعات الخاصة بتطوير الموانئ المصرية.

ويرصد ”الخليج 365” مشروعات تطوير الموانئ كالآتى:

1- الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر ويرصد ”الخليج 365” مشروعات تطوير الموانئ كالآتى:1- الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر وتشمل الأعمال الآتية: - تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بمحطة الانتظار بالغردقة مرحلة ثانية. - استكمال تطوير ميناء نويبع وبناء أسوار المنطقة الجديدة لمحطة متعددة الأغراض. - رفع كفاءة حاجز الأمواج والأرصفة بمدينة السويس. - رفع كفاءة المساعدات الملاحية. - استكمال بناء وتوريد القاطرة البحرية. - رفع كفاءة الوحدات العائمة. - توريد لنشات بحرية. - استكمال أعمال فزق رافع ميكانيكى بميناء شرم الشيخ واستكمال أعمال كاميرات المراقبة وحماية الميناء. Advertisements 2- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتشمل الأعمال الآتية: 2- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتشمل الأعمال الآتية: - بناء وتوريد قاطرة بحرية متعددة الاغراض بقوة شد 80 طنًا. - توريد لنشات مكافحة تلوث وإنشاء عدد 3 مخازن هياكل معدنية. - تطوير المنطقة الأولى والسادسة وإعادة هيكلة تأهيل حاجز الأمواج. - تكريك الأرصفة واستكمال إنشاء وصلتين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى. - استكمال أعمال ميكنة جوازات السفر. 3- الهيئة العامة لميناء دمياط وتشمل الأعمال الآتية: - استكمال شبكة صرف المطر للأرصفة وتدعيم شبكات البنية التحتية والفوقية. - استكمال بناء وتوريد عدد لنش مكافحة تلوث، ولنش إرشاد. - استكمال إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 360كم وعمق 17م "الرصف الجنوبى الجديد". - إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة 360 كيلو مترًا، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 1670 كيلو مترًا.

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