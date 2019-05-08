شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور من داخل المستشفى: «عملت العملية وإن شاء الله خير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الإعلامي شريف مدكور على طمأنة متابعيه بعد إجراء عمليه جراحية، الاثنين، لإزالة الورم السرطاني في القولون.
قال في فيديو بثه عبر حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم، أنا عملت العملية وإن شاء الله خير».
أضاف: «عايز أشكر كل الناس اللي دعوا لي، ربنا يخليكم، أنا آسف أنا قافل التليفون، وأنا كويس الحمد لله، متشكر جدًا جدًا جدًا».
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