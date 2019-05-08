شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور من داخل المستشفى: «عملت العملية وإن شاء الله خير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الإعلامي شريف مدكور على طمأنة متابعيه بعد إجراء عمليه جراحية، الاثنين، لإزالة الورم السرطاني في القولون.

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قال في فيديو بثه عبر حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم، أنا عملت العملية وإن شاء الله خير».

أضاف: «عايز أشكر كل الناس اللي دعوا لي، ربنا يخليكم، أنا آسف أنا قافل التليفون، وأنا كويس الحمد لله، متشكر جدًا جدًا جدًا».