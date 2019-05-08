شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد اللجان العلمية الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد عصر اليوم الخميس اللجان العلمية للشئون الإسلامية، بمقر المجلس برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وتبحث اللجان خطة العمل ومطبوعات المجلس فى الفترة المقبلة، كما تبحث دعم وزارة الاوقاف اعلاميا ونشر الاصدارات الدينية عن الوزارة. ويتزامن ذلك مع اللقاء السنوى ودعوة إفطار الوزارة لكوادرها الدينية وكذلك مع انطلاق اعمال المجلس الاعلى للشئون الإسلامية وملتقى الفكر الاسلامى.

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