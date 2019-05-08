شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس "دينية البرلمان" يفتتحان ملتقى الحسين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، ملتقى الفكر الاسلامى للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية، المقام بساحة المشهد الحسينى أمام مسجد الامام الحسين بمدينة القاهرة، حول موضوع : “رمضان شهر التكافل والتراحم”.
ويلقى الوزير كلمة الافتتاح، كما يشارك الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد على عجيبة امين عام المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بكلمات عن شهر رمضان، حيث يفتتح الملتقى أعماله عقب صلاة التراويح.
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